Pedro Martins: "Fırsatları ve hataları değerlendirmek konusunda başarılı olduk"

Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, Fenerbahçe'ye karşı fırsatları ve hataları değerlendirme konusunda çok daha başarılı olduklarını söyledi.

Uefa Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Olympiakos deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, yüksek tempoda oynamayı düşündüklerini ifade ederek, "Rakibin baskısı tempomuzu düşürdü. Fırsatları değerlendirmek, hataları değerlendirmek konusunda çok başarılı olduk. Rekabet devam ediyor. Grupta sadece ikinci bir galibiyet aldık. Grubun favorisiyiz anlamına gelmiyor. İlk maçı da son dakikada kazandık. Grup liderliği çok kolay elde edilecek bir şey değil" dedi.

(Ozan Buğra Koşar - Bora Akyol/İHA)

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