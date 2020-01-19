Haberler » Spor » Pedro Hernique golle döndü - Spor

Pedro Hernique golle döndü

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı oyuncusu Pedro Hernique ligin ikinci yarısına golle başladı.

19.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:20
Pedro Hernique golle döndü

Kayserispor'un Brezilyalı oyuncusu Pedro Hernique ligin ikinci yarısına golle başladı.


Alanyaspor deplasmanında farklı mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da takımın tek golünü atan isim Brezilyalı Pedro Henrique oldu.


Pedro Henrique, müsabakanın 65. dakikasında oyuna girdi ve 87. dakikada golünü attı. Brezilyalı oyuncu bu sezonki 5.golüne imza attı. Ligin ilk yarısında Galatasaray, Denizlispor, Kasımpaşa ve Sivasspor maçlarında gol sevinci yaşayan Pedro Hernique ikinci yarıdaki ilk golünü Alanyaspor'a attı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler