Pedro Henrique yine golünü attı

10.02.2020 09:23 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:23

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique gollerini atmaya devam ediyor.



Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique ligin 21.haftasında oynanan Antalyaspor maçında yine golünü attı. Bu sezon sarı kırmızılı takımın en skorer ismi olan Brezilyalı futbolcu 6 gole ulaştı. Galatasaray, Denizlispor, Kasımpaşa, Sivasspor ve Alanyaspor maçlarında fileleri havalandıran Pedro Henrique, Antalyaspor maçında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak gol sayısını 6'ya yükseltti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA