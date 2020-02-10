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Pedro Henrique yine golünü attı

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique gollerini atmaya devam ediyor.

10.02.2020 09:23 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:23
Pedro Henrique yine golünü attı

Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu gollerini atmaya devam ediyor.


Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique ligin 21.haftasında oynanan Antalyaspor maçında yine golünü attı. Bu sezon sarı kırmızılı takımın en skorer ismi olan Brezilyalı futbolcu 6 gole ulaştı. Galatasaray, Denizlispor, Kasımpaşa, Sivasspor ve Alanyaspor maçlarında fileleri havalandıran Pedro Henrique, Antalyaspor maçında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak gol sayısını 6'ya yükseltti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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