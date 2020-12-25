Pedro Henrique 3.golünü attı

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique ligdeki 3. golünü attı.

Süper Lig'de 10 puanla 19. sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor'un en golcü ismi Pedro Henrique oldu. Ligde geride kalan 14 haftada rakip filelere 7 gol atan sarı kırmızılı takımın en önemli oyuncularından birisi olan Pedro Henrique gol sayısını 3'e yükseltti.

Erzurumspor ve Göztepe maçlarında takımı adına goller atan Brezilyalı futbolcu, Konyaspor maçında da gol attı.

Takımı adına 9 maça çıkan Pedro Henrique, 2'si penaltıdan olmak üzere 3 gol kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı