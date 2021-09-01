Pedro Almodovar, İspanya İç Savaşı'nı konu alan yeni filmini Venedik'te tanıttı
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Pedro Almodovar, İspanya İç Savaşı'nı konu alan yeni filmini Venedik'te tanıttı

Pedro Almodovar, İspanya İç Savaşı'nı konu alan yeni filmini Venedik'te tanıttı
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Kültür Sanat

Bu yıl 78'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nin açılışını yapan "Paralel Anneler" (Madres Paralelas) filminin yönetmeni Pedro Almodovar, İspanya'nın İç Savaş (1936-1939) ve diktatör Franco dönemiyle (1939-1975) hesaplaşmasının henüz tamamlanmadığını söyledi.

Bu yıl 78'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nin açılışını yapan "Paralel Anneler" (Madres Paralelas) filminin yönetmeni Pedro Almodovar, İspanya'nın İç Savaş (1936-1939) ve diktatör Franco dönemiyle (1939-1975) hesaplaşmasının henüz tamamlanmadığını söyledi.

Almodovar, 40 yılı aşkın sinema kariyerinde ilk defa değindiği İspanya'nın İç Savaş dönemini konu alan "Paralel Anneler" filminin tanıtımı için Venedik'te basın toplantısı düzenledi.

"İspanya'nın İç Savaş döneminin mağduru ailelere karşı büyük bir manevi borcu var." diyen 71 yaşındaki Almodovar, diktatör Franco döneminin İspanyol toplumunda halen çözüm bekleyen konulardan biri olduğunu kaydetti.

Diktatörlük döneminde yaşananlara her zaman çok duyarlı olduğunu aktaran Almodovar, "İspanya'da, o dönemin kayıplarına olan borçlar ödenmeden, yakın tarihimizi ve İç Savaş'ta yaşananları kapatamayız." dedi.

2007 yılında dönemin başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun girişimiyle çıkarılan ve halen siyasi olarak polemik konusu yapılan "tarihi bellek" olarak adlandırılan yasanın tam uygulanmadığını, mağdurların ekonomik kayıplarının karşılanmadığını ifade eden İspanyol yönetmen, "İspanya'nın 85 yıl sonra artık bu borcu kapatması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Zapatero'dan sonra başbakan olan, sağ görüşlü Halk Partisi'nden Mariano Rajoy'un döneminde (2011-2018) tarihi bellek yasasına "1 avro bile ayrılmamasını" eleştiren Almodovar, Rajoy'un İspanya'nın karanlık tarihine ilişkin söylediklerini "üst düzey bir hakaret ve siyasi sakarlık" olarak yorumladı.

Rajoy'un, tarihi bellek yasasıyla ilgili ifadelerine filmin girişinde yer verdiğini de aktaran İspanyol yönetmen, "Sinemanın bir avantajı, yapılanlar karşısında bizi hayatta tutmasıdır. En azından bu filmle, Rajoy'un bu kadar kötü ve zarar veren sözleri ilelebet hayatta kalacaktır." dedi.

Paralel Anneler'de oynayan Penelope Cruz, Milena Smit, Aitana Sanchez Gijon ve İsrael Elejalde de tanıtımda yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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