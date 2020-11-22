Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk 3 bin kişinin katıldığı operasyonla kurtarıldı
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Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk 3 bin kişinin katıldığı operasyonla kurtarıldı

22.11.2020 14:32 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:37
Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk 3 bin kişinin katıldığı operasyonla kurtarıldı

Rus özel kuvvetleri, Eylül ayı sonlarında şüpheli bir pedofil (26) tarafından kaçırılan yedi yaşındaki erkek çocuğunu 3 bin kişinin katıldığı uluslararası operasyonla kurtardı.

Rus özel kuvvetleri, Eylül ayı sonlarında şüpheli bir pedofil (26) tarafından kaçırılan yedi yaşındaki erkek çocuğunu 3 bin kişinin katıldığı uluslararası operasyonla kurtardı. Rus polisi kaçırılan çocuğun yerini, Interpol ile işbirliği yaparak Dark Web(derin internet) üzerinden tespit etti.

Rus polisi Eylül ayında kaçırılan küçük erkek çocuğunun, Moskova'nın doğusundaki Makarikha köyünde bir pedofili şüphelisinin evinde olduğunu tespit etti. Interpol ile birlikte çalışan Rus polisi, internet üzerinden yürüttüğü ve 3 bin kişinin katıldığı soruşturma sonucunda çocuğun kaldığı eve operasyon düzenledi. Rus özel kuvvetleri, pedofili şüphelisinin evine girip, hapis tutulduğu odanın metal kapısını keserek çocuğu kurtardı.

DURUMU İYİKaçırılan çocuğun babası basına yaptığı açıklamada, çocuğun sağlık görevlileri tarafından muayene edildiğini ve "iyi durumda olduğunu" söyledi. Çocuk, 28 Eylül'de Gorki köyünde okul otobüsünden inip eve yürürken kaçırılmıştı.

INTERPOL DARK WEB'DE TESPİT ETTİ

Interpol operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, Uluslararası Çocuk Cinsel İstismarı veritabanının kullanıldığını ve buradan elde edilen bilgilerle şüphelinin yerinin tespit edildiğini söyledi. Interpol, "Bugün, kendini adamış uzman memurlar ve dünyanın dört bir yanındaki yetkililerin hızlı eylemleri sayesinde, çocuk ait olduğu yere; ailesine geri döndü. Bu hikayenin iyi bir sonu olduğu için gerçekten çok mutlu olsak da, birçok çocuk hala orada kurtarılmayı bekliyor" dedi. Dark Web, internetin arama motorları tarafından görülmeyen ve yalnızca özel araçlarla erişilebilen bir parçasıdır.


Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk 3 bin kişinin katıldığı operasyonla kurtarıldı
Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk 3 bin kişinin katıldığı operasyonla kurtarıldı
Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk 3 bin kişinin katıldığı operasyonla kurtarıldı
Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk 3 bin kişinin katıldığı operasyonla kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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