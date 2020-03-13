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Koçarlı, Güncel

Pedalları Koçarlı'da çevirdiler

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Koçarlı Kaymakamlığı ile Koçarlı Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği yarışları Koçarlı'da gerçekleştirildi.

13.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:28
Pedalları Koçarlı'da çevirdiler

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Koçarlı Kaymakamlığı ile Koçarlı Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği yarışları Koçarlı'da gerçekleştirildi.


Minikler, Küçükler, Yıldızlar ile Gençler (kız-erkek) kategorisinde gerçekleştirilen yarışlara il genelinden 70 sporcu katıldı.Koçarlı - İncirliova karayolu arasında geniş güvenlik önlemleri arasında gerçekleştirilen yarışlarda sporcular birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele etti.


Koçarlı'da gerçekleştirilen Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği yarışları ilçe protokolü ve vatandaşlardan tarafından büyük ilgi gördü. İncirliova Kaymakamı ve aynı zamanda Koçarlı Kaymakam vekili Ediz Sürücü, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçe kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yarışları izledi.


Minik erkekler kategorisinde 5 kilometre yarışan sporculardan 1'inci Fatih Kaan Sarızeybek (Özel Söke Amerikan Kültür Derneği İlkokulu), 2'nci Adrian Enes Perez Fernandes (Rahime Bilici İlkokulu), 3'üncü Kaan Çalışkan ve 4'üncü Ömer Baran Abiş (Özel Söke Amerikan Kültür Derneği İlkokulu) oldu.


Küçük erkekler ve kızlar kategorisinde 10 kilometre yarışan sporculardan erkeklerde Dr.Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu'ndan 1'inci Mustafa Emre Sakallı, 2'nci Erkin Ali Çakıcı, 3'üncü Muhammet Emin Yeşildağ ve 4'üncü Furkan Akgüngör oldu. Küçük kızlar kategorisinde 1'inci Kardelen Karataş, 2'nci Büşra Yorulmaz (Nazilli Atatürk Ortaokulu), 3'üncü Duru Evcim ve 4'üncü Karya Soykan (Dr. Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu) oldu.


Yıldız erkekler ve kızlar kategorisinde 11 km. yarışan sporculardan erkeklerde 1'inci Efe Özdemir (Beşeylül Ortaokulu), 2'nci Yunus Emre Karataş, 3'üncü Ömer Faruk Avanaş (Dr. Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu) ve 4'üncü Melih Mert Biçer (Atatürk Ortaokulu) oldu. Yıldız kızlarda 1'inci Ayşegül Karademir, 2'nci Damla Aydın, 3'üncü Sena Çınar (Atatürk Ortaokulu) ve 4'üncü Minelsu Özmen (Dr. Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu) oldu.


Genç erkek (B) kategorisinde 22 km. yarışan sporculardan 1'inci Ali Gün, 2'nci Arda Şimşek (Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) 3'üncü Mustafa Ayser (Adnan Menderes Anadolu Lisesi) ve 4'üncü Yusuf Erdem Sakallı (Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi) oldu.


Genç erkek (A) kategorisinde 33 km. yarışan sporculardan 1'inci Furkan Akalın (İncirliova Anadolu Lisesi), 2'nci Kayra Alan (Kuşadası Bahçeşehir Anadolu Lisesi), 3'üncü Barış İçyüz (Aydın Atatürk Anadolu Lisesi) ve 4'üncü Mehmet Eren Çetinkaya (Adnan Menderes Anadolu Lisesi) oldu.


Takım sıralamalarında minik erkekler kategorisinde 1'inci Özel Söke Amerikan Kültür Derneği İlkokulu oldu. Küçük erkeklerde 1'inci Dr. Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu, yıldız erkeklerde 1'inci Dr. Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu ve 2'nci Nazilli Atatürk Ortaokulu oldu. Yıldız kızlardan 1'inci Nazilli Atatürk Ortaokulu, 2'nci Dr. Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu oldu. Genç erkek (B) kategorisinde 1'inci Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2'nci Adnan Menderes Anadolu Lisesi oldu. Genç erkekler (A) kategorisinde 1'inci Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi, 2'nci Özel Kuşadası Bahçeşehir Anadolu Lisesi, 3'üncü Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve 4'üncü Özel Ege Atabey Anadolu Lisesi oldu. Yarışlar sonucunda derece elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi ile takım halinde derece elden eden okullara kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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