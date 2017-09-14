Pedallar Uzungöl Dağlarında Çevrilecek

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de Dağ ve Yol Bisikleti Yarışları yapılacak.



Muhteşem doğası ile turizmin en ilgi çeken merkezlerinden biri olan Uzungöl, bu kez turistlere değil, bisikletçiler ve sporseverlere ev sahipliği yapacak. Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl ile Demirkapı arasında 1 Ekim 2017 tarihinde ülkenin birbirinden önemli bisikletçilerin de katılacağı 19 yaş üzeri Elit Erkekler ve 35 yaş üstü Masterlar kategorilerinde Dağ Bisikleti Maraton yarışları yapılacak. Aynı tarihte ayrıca, Çaykara ile Uzungöl karayolu üzerinde de 2001 ve 2004 yaşları arası Yıldız Erkekler Yol Bisikleti Tırmanış yarışması da düzenlenecek.



'ORGİNAZASYONU ÖNEMSİYORUZ'



Bisiklet İl Temsilcisi Tarkan Kalaycıoğlu ve antrenör Behçet Usta ile Çaykara'ya giden Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Yusuf Çebi, Çaykara İlçe Kaymakam İhsan Ayrancı ve Belediye Başkanı Hanefi Tok ile bir araya geldi, yarışlarla ilgili planlamaları masaya yatırdı. Organizasyonu çok önemsedikleri belirten Kaymakam Ayrancı, "Turizmdeki hareketliliğin azaldığı bir dönemde burada pedalların çevrilmesini çok önemsiyoruz" dedi.



ÖDÜLLER BELİRLENDİ



Toplam 15 bin 500 TL para ödüllü yarışların kayıtlarının 29 Eylül tarihine kadar devam edeceği belirtilirken, il dışından yarışlara katılacak sporcuların da konaklama ve yemeklerinin organizasyon komitesince karşılanacağı açıklandı. Katılımın büyük olması beklenen yarışmalarda ilk üçe giren sporculara Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce ayrıca kupa, madalya ve başarı belgesi verilecek.



- Trabzon