Pedallar sağlıklı yaşam için çevriliyor
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Pedallar sağlıklı yaşam için çevriliyor

Pedallar sağlıklı yaşam için çevriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmit Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte bisiklet turu etkinliklerine yeniden başladı.

İzmit Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte bisiklet turu etkinliklerine yeniden başladı.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, vatandaşların spora teşvik edilmesi bisiklet turlarına başladı. Bisiklet severler, pandemi nedeniyle ara verilen turlara yeniden başlayarak kent turu attı. Sabah saatlerinde Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti'nden hareket eden bisiklet severler, sağlıklı bir yaşam için pedal çevirdi. Şehir merkezini turlayarak İzmit Belediyesi Belsa Plaza önüne gelen ekip buradan dönüş yoluna geçti. Bisiklet turu Yahya Kaptan Gülümse Kafe'de sona erdi. Bisiklet turlarının her pazar devam edeceğini belirten İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, vatandaşları sağlıklı yaşam için bisiklet turuna katılmaya davet etti. - KOCAELİ

Pedallar sağlıklı yaşam için çevriliyor
Pedallar sağlıklı yaşam için çevriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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