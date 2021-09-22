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Pedallar, hareketli ve dinamik bir hayat için çevrildi

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Pedallar, hareketli ve dinamik bir hayat için çevrildi

Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 20.Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle işyerlerine yönelik denetimlerine bisikletle giderek, hareketli ve dinamik bir hayata dikkat çekti.

YEŞİLYURT (Bültenler) - Vatandaşların sağlıklı ve temiz gıdalara ulaşımını kolaylaştırmak, esnaflarında belirlenen kurallar çerçevesinde en güzel hizmetleri sunabilmesi adına Yeşilyurt'ta 7/24 görev yapan Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bu yıl ki teması 'Sürdürülebilir Ulaşım, Sağlıklı ve Güvenilir Hareketlilik' olarak belirlenen 20.Avrupa Hareketlilik Haftasına yakışan bir uygulamayı hayata geçirdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatlarıyla hareketli bir yaşama dikkat çekmek amacıyla harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü Personelleri, işyerleri ve pazar alanlarına bisikletle gittiler.

Sağlıklı, güçlü ve dinamik bir hayat için spor yapmaya dikkat çekmenin yanı sıra bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla gerçekleşen 'bisikletli denetim' uygulaması büyük beğeni topladı.

20.Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Yeşilyurt'ta ki işyerlerine bisikletle gittiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü Personelleri, " Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın talimatı doğrultusunda Zabıta Hizmetleri Müdürümüz Emin Gölgeli'nin yönlendirmesiyle birlikte 20.Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine bizlerde güzel bir uygulamayla destek vermeye çalışıyoruz. İlçemizin farklı noktalarında hizmet veren pazar alanları, marketler, kasap, manav ve lokanta gibi işyerlerine bisikletle giderek hareketli yaşama dikkat çekmeye çalışıyoruz.Bisikletle denetim çalışmamız gerçekten büyük ilgi gördü, karşılaştığımız vatandaşlarımız ve ziyaret ettiğimiz esnaflarımız uygulamadan dolayı bizi tebrik ettiler. Sağlıklı ve dinamik bir hayatın temelinde spor vardır. Zabıta ekipleri olarak herkesi güzel bir hayat için spor yapmaya ve bisiklet sürmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

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