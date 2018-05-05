Pedallar Diyarbakır'da Dönecek

6 Ülkeden 160 sporcunun katıldığı Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu üçüncü etabı bugün 150 kilometrelik Diyarbakır parkuru ile devam ediyor. Sporcular sabah saatlerinde Mardin'den start alarak parkuru Diyarbakır'da valilik önünde tamamlayacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) iş birliği, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır Valilikleri ile Büyükşehir Belediyelerinin desteğiyle düzenlenen bisiklet turunun üçüncü etabı Artuklu Spor Salonu önünden start aldı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Malezya, İran, Bahreyn ve Gürcistan'dan 12 elit bisiklet takımının katıldığı yarışların üçüncü etabında kentin tarihi ve turistik bölgelerinden geçilerek Mardin-Bismil-Diyarbakır güzergahı kullanılarak 150 kilometre için pedal çevirileceği belirtildi.

Birinci ve ikinci tur genel klasman birincisi Torku Şekerspor sporcusu Nazım Bakırcı, "Burada bir etap daha yarıştık, Mardin-Mardin etabı bizim için gayet güzel geçti. Yolları çok güzel, beklediğimizin çok üstünde, organizasyonda çok güzeldi. Mardin'i biz sevdik umarım herkes gelip burayı görmek ister" dedi.

İkinci tur Mezopotamya güzellikleri formunu kazanan Salcano Sakarya sporcusu Onur Tugut, Mardin'i beklediklerinin çok üstünde güzel bulduklarını kaydederek, "Mardin güzel tarihi ile öne çıkan bir kent. Geçen senede gelmiştik yarışma için, etaplar zorlu sıcak bir yandan daha da zorluyor. Ama Mardin etabında çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Çünkü hızlı bir yarış oldu bizim için de diğer anlamda çok keyif aldık. Bitiş noktamız tarihi eski Mardin'de olunca daha güzel görüntüler ortaya çıktı" diye konuştu.

Artuklu Spor Salonu önünde Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman tarafından üçüncü tur etabı için start verildi. - MARDİN