29.10.2019 20:47

Pedallar, Cumhuriyet için çevrildi

İSTANBUL - Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Tuzla Kaymakamlığı himayesinde Tuzla Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 24 okulun ve 360 öğrencinin katılımlarıyla düzenlenen "Geleneksel Tuzla Bisiklet Turu " vatandaşlarımızın da yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 2. Tuzla Bisiklet Turu renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi.

Bisiklet turunda vatandaşlardan ve gençlerden yoğun ilgi gören Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Bisiklet turumuzu geleneksel hale getirerek bu yıl 2.sini düzenliyoruz.Bu uygulamayı her ay bir okulla birlikte yaparak devamlı hale getirmeyi düşünüyoruz.Sağlam kafa sağlam vücutta olur. Bilimde, sanatta, kültürde, her yerde olduğu gibi sporda da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Tebrik ediyor herkese keyifli bir gün diliyorum" dedi.

Renkli görüntülerin oluştuğu bisiklet turuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçemizde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri ile devam edecek.

Kaynak: İHA