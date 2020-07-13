Pedallar 15 Temmuz şehitleri için çevrildi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Şehitlerimiz Anısına Pedalla" bisiklet turunun startını verdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Şehitlerimiz Anısına Pedalla" bisiklet turunun startını verdi.

Beşyol Meydanı'nda başlayıp İskele 15 Temmuz Şehitler Parkında son bulan etkinliğe Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve sporcular katıldı. 15 Temmuz'un önemine dikkat çeken Vali Bilmez, "15 Temmuz'u unutmamak adına bu etkinliği organize eden ve katılım sağlayan gençlerimizi tebrik ediyorum. Rabbim bir daha aynı günleri toplumumuza yaşatmasın. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve huzurumuzu da daim eylesin. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Hayatlarının her anında yollarının bahtlarının açık olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, hepsini kutuluyorum. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de aileleriyle birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, konuşmasının ardından bisiklet turunun startını verdi. - VAN

Kaynak: İHA