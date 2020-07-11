Pedallar 15 Temmuz'da şehitler için çevrilecek Türkiye Bisiklet Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla iki ilde "15 Temmuz Şehitlerini Anma Yol Yarışları" düzenleyecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla iki ilde "15 Temmuz Şehitlerini Anma Yol Yarışları" düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kastamonu ve Muğla'da düzenlenecek yarışların il bazında yapılacağı belirtilerek, "Kastamonu ve Marmaris/Muğla'daki sporcularımız kendi şehirlerinde demokrasi şehitlerimizi anacaklardır. 2021 yılı gelecek sezonumuzda düzenlenecek olan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Yol Yarışları; genel katılım şeklinde olacak ve bütün kategoriler mevcut olmak üzere Türkiye Şampiyonası olarak düzenlenecektir." denildi.

Kaynak: AA