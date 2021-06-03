Pedal Çevir Nefes Al

Pedal Çevir Nefes Al 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan "Pedal Çevir Nefes Al" etkinliği Perşembe günü saat 14. 00'te yapılacaktır.

Pedal Çevir Nefes Al 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan "Pedal Çevir Nefes Al" etkinliği Perşembe günü saat 14. 00'te yapılacaktır.

Etkinlik Türü: Özel Etkinlik

Etkinlik Tarihi: 3 Haziran 2021, Perşembe

Etkinlik Mekanı: 15 Temmuz Millet Bahçesi Etkinlik Saati: 14: 00

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Kaynak: Habermetre