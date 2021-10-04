2010 yılında mezun öğrencilere yönelik başlatılan P Pedagojik Formasyon, daha sonra aktif öğrencileri kapsayacak şekilde genişletilmişti. Daha sonra tezsiz yüksek lisans formatında yapılan Pedagojik Formasyon eğitimi uygulamadan kaldırılmıştı. Yeni öğretim döneminde tekrar başlatılan Pedagojik Formasyon gündem oldu. Peki Pedagojik Formasyon öğrencilere veriliyor mu, formasyon kimlere veriliyor?

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır. Yükseköğretim Kurumu, 2010-2011 yılından itibaren bu öğretmenlik eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans adı altından çıkarıp Pedagojik formasyon eğitimi olarak değiştirmiştir. Eskiden ALES notuna göre sıralama yapılırken 2010-2011 yılından itibaren diploma not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve üniversiteler bu ortalamalara göre öğrenci almaktadırlar. 05 Nisan 2012 tarihinde alınan karar bu program kaldırılmış, gerekçe olarak ortaya çıkan öğretmen fazlası gösterilmiştir. Pedagojik formasyon, pedagoji biliminde eğitim pedagojisi ile ilgili bilgilerin verilmesini kapsar.

PEDAGOJİK FORMASYON BAŞLADI MI?

MEB ve Yök arasında eğitimde iş birliği protokolü

Protokol kapsamında, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın içeriğinin geliştirilmesi başta olmak üzere pek çok konuda iş birliği yapılacak.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"YÖK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' güncellenmekte olup 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı, ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır. Önümüzdeki günlerde programa ilişkin ayrıntılı açıklama yapılacaktır."

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI AÇIKLANDI

YÖK Genel Kurulu tarafından onaylanarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe giren "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar" kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarında ve MEB'e bağlı okullarda bu yıl yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına bağlı olarak, YÖK tarafından belirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde üniversitelerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları başlatılabilecek.

Üniversitelerin kurumsal kapasitesine bağlı olarak ilgili lisans programlarından mezun olan ve senatoca belirlenecek şartları taşıyan adaylar, eğitim ve eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan ve program açma izni verilen üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilecek.

Açık öğretim ve uzaktan öğretim yoluyla sunulan ilgili lisans programlarının mezunlarından pedagojik formasyon eğitimi programına katılmak isteyenler, eğer program açılmışsa mezun oldukları üniversiteye veya program açılan diğer üniversitelere başvuru yapabilecekler.

Adayın mezun olduğu ana dal lisans programı ile çift ana dal yaptığı lisans programının ikisi de Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen lisans programları içinde yer alıyorsa, her iki alandan birini tercih edebilecekler. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Program nasıl açılacak?

Pedagojik formasyon programında dersleri verecek olan öğretim üyelerinin doktora veya doçentliğinin ilgili alandan olması gerekecek.

Bir üniversitede program açılabilmesi için ilgili üniversitenin belirli koşulları sağlamış olması gerekecek.

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programının süresi en az iki yarıyıl olacak. Dersler iki yarıyıla bölünerek ve bir öğretim yılında tamamlanabilecek ders programına göre yürütülecek.

Programın yürütülmesinden sorumlu birimler

Programa ilişkin akademik, idari ve mali işler, rektörlük tarafından oluşturulan Pedagojik Formasyon Birimince yürütülecek. Bu birim, bir rektör yardımcısı başkanlığında eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ya da ilgili fakülte dekanı ile eğitim bilimleri bölüm başkanından oluşacak.

Birim, akademik takvimi ve ders programlarını yapmak, programın uygulama ilkelerini belirlemek, uygulamaları izlemek, stratejiler geliştirmek, programları değerlendirmek, diğer birimlerle iş birliği yaparak dersleri yürütecek öğretim elemanlarının ders programlarını belirlemek, ilgili birim ve kişiler arasında iş birliğini sağlayarak programın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ile görevli olacak.

Sınav programlarını hazırlamak ve uygulamak, öğretmenlik uygulaması dersinde MEB'e bağlı uygulama yapılacak okulların ve uygulamaya gidecek öğrencilerin listesini hazırlamak, okullara ve öğrenci gruplarına göre, danışman öğretim elemanlarını ve rehber öğretmenleri belirlemek, uygulamalar için valilik ve il milli eğitim müdürlüğünden izinleri almak için gerekli işlemleri yapmak ve rektörlükçe verilecek diğer görevleri yapmak, birimin diğer görevleri olacak.

Derslere devam, ders muafiyeti, programı bitirme ve sertifika belgesi

Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına kurum tarafından belirlenecek öğrenim ücretini yatırarak programa devam edecek.

Programda aldığı dersleri, öngörülen öğrenim süresi içinde başaramamış öğrencilere, ilgili yükseköğretim kurumlarının Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanacak.

Programa kayıtlı olmak, erkek öğrencilerin askerlik tecil işlemleri için bir gerekçe oluşturmayacak. Programı tamamlamadan askere alınan öğrenciler, askerlik hizmetinden sonra terhislerini izleyen ilk iki yıl içinde başvurmaları durumunda programı kaldıkları yerden tamamlayacak ya da programın açık bulunduğu bir yükseköğretim kurumunda programa kaldıkları yerden devam edebilecek.

Programda yer alan dersler, derslerin kredileri ve notları, lisans programından ayrı bir transkriptte gösterilecek. Programa devam edenler, sınav hakları dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamayacak.

Programdan herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere ve ayrılanlara istemeleri halinde o güne kadar almış oldukları derslere ilişkin not durum belgesi verilecek. İlgili kurumun öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre, programda yer alan derslerin tümünden başarılı olanlar Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası almaya hak kazanacak.

Aynı pedagojik formasyon eğitimine dayalı olarak birden fazla alanda sertifika belgesi düzenlenemeyecek.

Öğrenim ücreti ve katkı payı dağıtımı

Programa kaydolanlardan alınabilecek öğrenim ücreti, peşin ya da kurumca belirlenecek taksitler halinde ödenebilecek. İlk taksit kayıt sırasında, diğer taksitler ise kurumun belirleyeceği tarihlerde ödenecek.

Bu usul ve esaslar, YÖK kararı ile 2021-2022 akademik yılı güz yarı yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girecek.

PEDAGOJİK FORMASYON ALAN ÖĞRETMEN ADAY ADAYLARI 144 DERS SAATİ UYGULAMA YAPACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde yeni dönemde açılacak pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılacak öğretmen aday adayları, eğitim fakültelerinde olduğu gibi 144 ders saatinden oluşan okul uygulama programına katılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan "Eğitimde İşbirliği Protokolü" ve ardından güncellenen düzenlemelerle ilgili üniversitelerde 14 ayın ardından, yeniden pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programı açılabilecek.

Bu kapsamda YÖK Genel Kurulu tarafından onaylanarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe giren "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar" kurumun internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı da pedagojik formasyon alacakların okullarda yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönergeyi güncelledi. Ayrıca, eğitim fakültesi mezunu öğretmen aday adaylarının uygulama eğitimleri de bu yönerge kapsamında yürütülecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, daha önceki uygulamalarda üniversitelerin ilgili lisans programlarında eğitim alan öğrenciler, belirli sınıf düzeylerinde pedagojik formasyon sertifikası eğitimlerine katılabiliyordu, yeni uygulamada ise sadece lisans programlarından mezun olanlara bu sertifikalara başvuru hakkı tanındı.

Bunun yanında sertifikayı alacak adayların dersleri ve sürelerine ilişkin de yeni düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, sertifika eğitimleri, artık bahar ve güz dönemleri olmak üzere artık iki dönem yani bir akademik yıl boyunca devam edecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Pedagojik formasyon almak isteyen bir adayın aynen eğitim fakültelerine benzer şekilde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kapsamında 60 krediden oluşan öğretmenlik meslek bilgisi derslerini tamamlayarak başarılı olması gerekecek.

Uygulama eğitimleri iki dönem ve 144 saat sürecek

Yeni uygulamada, sertifikayı alacakların özel ya da resmi okullardaki uygulama eğitimlerinin nasıl olacağı en merak edilen konular arasındaydı.

MEB'in güncellediği yönergede bu konuya da açıklık getirildi. Bu çerçevede, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ya da Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam eden öğrencilerin gerçekleştireceği öğretmenlik uygulaması, eğitim fakültelerinde halihazırda yürütülenle uyumlu hale getirilerek iki döneme çıkarıldı.

Pedagojik formasyon öğrencilerinin okullarda yürütülecek öğretmenlik uygulamalarına tıpkı eğitim fakültelerinde olduğu gibi her bir dönemde 72 saat olmak üzere toplam 144 ders saati katılmaları gerecek. Eski sertifika programında, uygulama öğrencilerinin bu eğitimlere sadece bir dönem katılmaları yeterliydi.

Yeni yönergede, uygulama eğitimlerin nasıl olacağının çerçevesi de çizildi. Bu kapsamda, öğrenciler uygulama öğretim elemanı ve öğretmeninin gözetim ve rehberliğinde etkinlik planında belirtilen çalışmaları yerine getirecek ve her etkinliğe ilişkin çalışma raporu hazırlayacak ve bu raporu uygulama öğretim elemanına teslim edecek.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden uygulama öğrencileri, birinci dönem altıncı haftadan itibaren uygulama öğretmeninin gözetiminde fiilen ders anlatacak.

Uygulama öğrencilerinin fiili ders anlatma süreleri, her dönemde, ilgili dersin haftalık ders çizelgesinde ders saati 1-2 saat olanlarda 10, üç ve üzeri olanlarda ise 20 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanacak.

PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERE VERİLİYOR MU?

Detaylar için ilanları inceleyebilirsiniz.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON İLANI İÇİN TIKLAYINIZ



MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON İLANI İÇİN TIKLAYINIZ



DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON İLANI İÇİN TIKLAYINIZ



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