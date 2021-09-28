Pedagojik formasyon başvuru tarihleri son günlerde gündemde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sertifika programının yeniden başlatılacağı bildirilen öte yandan Yök yeni bir açıklamada bulundu. Süreçle ilgili usul ve esasların güncel hali paylaşıldı. Peki,Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman başlıyor? YÖK Pedagojik formasyon başvuru şartları neler?

PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Pedagojik formasyon eğitimi, bu yıl itibariyle yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans programı olarak verilecek.

Öğretmen adayları bu eğitimi aldıktan sonra atanma hakkı elde edecek. MEB'in yaptığı açıklamaya göre programa başvurular ekim ayında alınacak.

PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında daha önce imzalanan "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı" güncellenerek yürürlüğe girdi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından eğitime yönelik düzenlemelerde gelemeye devam ediyor. Bu kapsamda YÖK ile MEB arasında "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı" güncellenerek yürürlüğe girdi. Ayrıca MEB tarafından "Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönergede"de güncellendi.

YÖK pedagojik formasyon eğitimiyle ilgili daha önce 18.11.2015 tarihinde hazırlanan usul ve esasları gözden geçirerek gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda yapılan düzenlemelere yönelik açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Bu çerçevede pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları, paydaşların görüş ve önerileri de alınarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni öğretmenlik programları ile uyumlu hale getirilmiştir. 'Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar', güncellenmiş haliyle Yükseköğretim Kurulu tarafından da onaylanarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Yükseköğretim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına bağlı olarak, öğretmenlik eğitimi programlarıyla süregelen çalışmalar kapsamında geçmişte de uygulanan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarının da belirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde; "üniversite senatolarının belirleyeceği kriterler, üniversitelerin fiziki alt yapısı, öğretim üyesi yeterliliği, eğitimin niteliği, illerde milli eğitim müdürlüğüne bağlı okulların fiziki kapasitesi ve öğretmenlerin branşlara göre dağılımı" gibi hususların da göz önünde bulundurularak başlatılması mümkün olabilecektir." Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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