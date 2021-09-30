Pedagojik formasyon alan öğretmen aday adayları 144 ders saati uygulama yapacak - Haberler
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Pedagojik formasyon alan öğretmen aday adayları 144 ders saati uygulama yapacak

AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Pedagojik formasyon alan öğretmen aday adayları 144 ders saati uygulama yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde yeni dönemde açılacak pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılacak öğretmen aday adayları, eğitim fakültelerinde olduğu gibi 144 ders saatinden oluşan okul uygulama programına katılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde yeni dönemde açılacak pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılacak öğretmen aday adayları, eğitim fakültelerinde olduğu gibi 144 ders saatinden oluşan okul uygulama programına katılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan "Eğitimde İşbirliği Protokolü" ve ardından güncellenen düzenlemelerle ilgili üniversitelerde 14 ayın ardından, yeniden pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programı açılabilecek.

Bu kapsamda YÖK Genel Kurulu tarafından onaylanarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe giren "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar" kurumun internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı da pedagojik formasyon alacakların okullarda yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönergeyi güncelledi. Ayrıca, eğitim fakültesi mezunu öğretmen aday adaylarının uygulama eğitimleri de bu yönerge kapsamında yürütülecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, daha önceki uygulamalarda üniversitelerin ilgili lisans programlarında eğitim alan öğrenciler, belirli sınıf düzeylerinde pedagojik formasyon sertifikası eğitimlerine katılabiliyordu, yeni uygulamada ise sadece lisans programlarından mezun olanlara bu sertifikalara başvuru hakkı tanındı.

Bunun yanında sertifikayı alacak adayların dersleri ve sürelerine ilişkin de yeni düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, sertifika eğitimleri, artık bahar ve güz dönemleri olmak üzere artık iki dönem yani bir akademik yıl boyunca devam edecek.

Pedagojik formasyon almak isteyen bir adayın aynen eğitim fakültelerine benzer şekilde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kapsamında 60 krediden oluşan öğretmenlik meslek bilgisi derslerini tamamlayarak başarılı olması gerekecek.

Uygulama eğitimleri iki dönem ve 144 saat sürecek

Yeni uygulamada, sertifikayı alacakların özel ya da resmi okullardaki uygulama eğitimlerinin nasıl olacağı en merak edilen konular arasındaydı.

MEB'in güncellediği yönergede bu konuya da açıklık getirildi. Bu çerçevede, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ya da Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam eden öğrencilerin gerçekleştireceği öğretmenlik uygulaması, eğitim fakültelerinde halihazırda yürütülenle uyumlu hale getirilerek iki döneme çıkarıldı.

Pedagojik formasyon öğrencilerinin okullarda yürütülecek öğretmenlik uygulamalarına tıpkı eğitim fakültelerinde olduğu gibi her bir dönemde 72 saat olmak üzere toplam 144 ders saati katılmaları gerecek. Eski sertifika programında, uygulama öğrencilerinin bu eğitimlere sadece bir dönem katılmaları yeterliydi.

Yeni yönergede, uygulama eğitimlerin nasıl olacağının çerçevesi de çizildi. Bu kapsamda, öğrenciler uygulama öğretim elemanı ve öğretmeninin gözetim ve rehberliğinde etkinlik planında belirtilen çalışmaları yerine getirecek ve her etkinliğe ilişkin çalışma raporu hazırlayacak ve bu raporu uygulama öğretim elemanına teslim edecek.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden uygulama öğrencileri, birinci dönem altıncı haftadan itibaren uygulama öğretmeninin gözetiminde fiilen ders anlatacak.

Uygulama öğrencilerinin fiili ders anlatma süreleri, her dönemde, ilgili dersin haftalık ders çizelgesinde ders saati 1-2 saat olanlarda 10, üç ve üzeri olanlarda ise 20 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanacak.

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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