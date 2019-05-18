Peçiç Turnuvası Üniversite de 6'ncı Kez Düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde düzenlenen "Peçiç Turnuvası"nın 6'ncısı gerçekleştirildi.

Yöresel kültürümüzün bir parçası olan, özellikle Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş ve yöresinde bilinen "Peçiç oyunu" için her yıl Kilis 7 Aralık Üniversitesinde düzenlenen "Peçiç Turnuvası"nın 6'ncısı bu yıl da üniversitede yapıldı.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen ödüllü turnuvaya bu yıl da öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Peçiç gibi kökleri çok eskilere dayanan bu kültürel değeri yaşatmayı ve üniversiteli öğrencilere, genç kuşaklara peçici tanıtmayı amaçlayan turnuvaya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ruhat Yaşar da katıldı.

6'ncı Peçiç Turnuvası, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ruhat Yaşar'ın bir öğrenci ile yaptığı açılış karşılaşması ile başladı. Daha sonra kura çekimi yapıldı ve eleme usulü yapılan karşılaşmalara geçildi. Turnuva sonunda Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Eyüp Avcı birinci olurken, aynı fakültenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kemal Saymen ikinci, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Nihan Söğüt ise üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve dijital fotoğraf makinesinden oluşan ödülleri mezuniyet töreninde verilecek. - KİLİS

Kaynak: İHA