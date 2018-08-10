IRKÇILIĞA Karşı Dur Platformu, Johnson'ın Londra'nın batısında yer alan seçim bölgesi Uxbridge'deki Muhafazakar Parti irtibat ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi. 'Peçeyi değil, Boris'i yasakla', 'Borislamofobi' ve 'Geri çekil Boris' yazılı dövizler taşıyan yaklaşık 30 kişilik gösterici grubu, İngiliz siyasetçiye destek veren bir grubun sözlü tacizine uğradı. İngiliz polisi, Johnson destekçisi gruba yanıt vererek tartışmaya giren bir göstericiyi gözaltına aldı.

HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Muhafazakar Parti, Danimarka'nın getirdiği peçe yasağı hakkındaki makalesinde kullandığı benzetmelerle parti kurallarını ihlal ettiği yönündeki şikayetler üzerine Johnson hakkında inceleme başlatmıştı. Parti kurallarını ihlal ettiği kararına varılması halinde Johnson hakkında soruşturma başlatılacak.

Johnson, yasak hakkında kaleme aldığı bir makalede, nefret söylemine başvurarak peçeli kadınları "banka soyguncusuna" ve "posta kutusuna" benzetmişti.