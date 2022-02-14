Peçete hırsızlarına karşı asma kilitli önlem - Haberler
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Peçete hırsızlarına karşı asma kilitli önlem

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Peçete hırsızlarına karşı asma kilitli önlem

Eskişehir'de bir AVM tuvaletinde bulunan asma kilit takılı peçetelik, görenlerin dikkatini çekiyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir AVM tuvaletinde bulunan asma kilit takılı peçetelik, görenlerin dikkatini çekiyor.

Eskişehir'de bir alışveriş merkezinin, peçete hırsızlığının önüne geçmek için oldukça büyük bir kilit kullanması, tuvaleti kullanan müşteriler tarafından garip karşılandı. Peçete fiyatlarının bir hayli yüksek olması, hırsızlığa karşı ciddi önlem alınmasında etkili oldu. Peçete için bile bu seviyede önlem alınması, hırsızlıkların oldukça arttığını bir kez daha gözler önüne serdi. - ESKİŞEHİR

Peçete hırsızlarına karşı asma kilitli önlem

Peçete hırsızlarına karşı asma kilitli önlem

İhlas Haber Ajansı - Yerel

alışveriş, Eskişehir, Yerel, Haberler

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