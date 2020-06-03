Pearson, Birleşik Krallık için güvenilir İngilizce dil testi yapmaya başlıyor
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Pearson, Birleşik Krallık için güvenilir İngilizce dil testi yapmaya başlıyor

Dünyanın önde gelen eğitim şirketlerinden biri olan Pearson, Birleşik Krallık'ta çalışmak, yaşamak ya da okumak isteyen kişilerin bu adımı atma hazırlıklarına yardımcı olmak adına dünya çapındaki belirli yerlerde PTE sınavına artık kayıt yaptırmaya başlayabileceklerini duyurdu.

Pearson, Birleşik Krallık için güvenilir İngilizce dil testi yapmaya başlıyor
03.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:10

Dünyanın önde gelen eğitim şirketlerinden biri olan Pearson, Birleşik Krallık'ta çalışmak, yaşamak ya da okumak isteyen kişilerin bu adımı atma hazırlıklarına yardımcı olmak adına dünya çapındaki belirli yerlerde PTE sınavına artık kayıt yaptırmaya başlayabileceklerini duyurdu.

Birleşik Krallık Hükümeti Pearson'a Çin dahil olmak üzere, başlangıç olarak 20 merkezde Birleşik Krallık Vize ve Göçmenlik Dairesi (UKVI) adına Güvenilir İngilizce Dil Testi (SELT) kaydı almasına ve testi temin etmeye başlamasına onay verdi.

Yapılan açıklamaya göre, 11'i sınavı yapmaya açık olan ve kalan 9'u koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldığında açılacak olan 20 merkeze kayıtlar yaptırılabilinecek. Birleşik Krallık dahil olmak üzere geriye kalan SELT test merkezlerinin bu yaz boyunca aşamalı olarak faaliyete geçmesi bekleniyor. Testler, Pearson VUE test merkezi ağı üzerinden gerçekleştirilecek. Faaliyette olan tüm test merkezleri, sınava girenlerin ve personelin güvenliğini sağlamak adına sosyal mesafe dahil olmak üzere koronavirüsün yayılmasını önlemek için yerel sağlık yetkililerinin yönlendirme ve duyurularına uymaya devam edecek.

Konuyla alakalı konuşan Pearson İngilizce Ölçme-Değerlendirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Freya Thomas Monk, şunları kaydetti: "Şu anda UKVI için bazı merkezlerde PTE sınavını yapabildiğimiz için memnunum. Bu, Birleşik Krallık'ta eğitim görmeye, çalışmaya veya yaşamaya hazırlanırken insanların PTE'ye kayıt yaptırmaya başlayabilecekleri ve bazı durumlarda bu sınava girebilecekleri anlamına geliyor. Sınava gireceklere, seyahat etmeden önce ilgili tüm seyahat kısıtlamalarını ve sağlık ve güvenlik gereksinimlerini gözden geçirmelerini tavsiye ediyoruz".

Pearson VUE Kıdemli Başkan Yardımcısı Dr. Gary A Gates ise şunları ekledi: "Global test merkezi ağımızda Güvenli İngilizce Dil Testleri yapmaya başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tamamen dijital olan bu test, dünya çapındaki sınav katılımcılarının İngilizce dil yeterliliklerini tarafsız ve son derece hassas bir şekilde ölçmek için yapay zeka teknolojisini kullanıyor".

Göçmenlik kriterlerine odaklanan Pearson SELT testlerinin detayları hakkında şu bilgiler verildi:

"PTE Academic (UKVI) - çalışma ve eğitim vizeleri için kabul edilen dört temel dil beceri testi. Konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini ölçer. PTE Home - aile, oturma izni ve vatandaşlık başvurularının yanı sıra Sporcu ve Yurtdışı İşletme Temsilcisi başvuruları için kabul edilen iki temel dil beceri testi. Konuşma ve dinleme becerilerini ölçer".

PTE Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye İş Geliştirme ve Satış Müdürü İpek Aydın, dünyada ilk aşamada 20 merkezde UKVI kayıtlarının başladığını ve bunların arasında İstanbul da olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. Sınav seans sıklığı, skorlamanın yapay zeka tarafından yapılması ve ortalama 30 saat gibi bir sürede sonucun belli olması gibi özellikleriyle, PTE sınavlarının, adaylara çok büyük avantajlar sağladığını ekledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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