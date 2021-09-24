Pearson Academy tarafından online materyal kullanımı eğitimi yapıldı Yeni
Pearson Academy'den eğitmen İrem ALTUNKALEM tarafından tüm İngilizce hazırlık sınıfı hocalarımıza yönelik olarak 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında İngilizce Hazırlık Sınıflarında kullanılacak olan online materyaller ve ders kitaplarının online portallarının etkin kullanımı hakkında eğitim...
Pearson Academy'den eğitmen İrem ALTUNKALEM tarafından tüm İngilizce hazırlık sınıfı hocalarımıza yönelik olarak 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında İngilizce Hazırlık Sınıflarında kullanılacak olan online materyaller ve ders kitaplarının online portallarının etkin kullanımı hakkında eğitim semineri düzenlenmiştir.
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