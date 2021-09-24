Pearson Academy tarafından online materyal kullanımı eğitimi yapıldı Yeni

Pearson Academy'den eğitmen İrem ALTUNKALEM tarafından tüm İngilizce hazırlık sınıfı hocalarımıza yönelik olarak 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında İngilizce Hazırlık Sınıflarında kullanılacak olan online materyaller ve ders kitaplarının online portallarının etkin kullanımı hakkında eğitim semineri düzenlenmiştir.

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