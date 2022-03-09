Pearl Abyss Ukrayna'yı desteklemek için 100 milyon KRW bağışladı

Pearl Abyss bugün, savaşın şiddetli saldırılarına maruz kalan Ukrayna'da, acil tıbbi yardımını desteklemek amacıyla 100 milyon KRW (Yaklaşık 82.250 USD) bağışlayacağını duyurdu.

Pearl Abyss Yardım Elini Ukrayna'ya Uzatıyor

Bağış, uluslararası bir insani tıp STK'sı olan "Sınır Tanımayan Doktorlar"a yapılacak. Bu acil tıbbi yardım, Ukrayna ve komşu ülkelerdeki yaralılara ilk yardım çantası dağıtmak için kullanılacak. Ayrıca, uzaktan tıbbi eğitim vermek ve yardım operasyonları için gerekli personel ve malzemeleri güvence altına almak için de kullanılacak.

Pearl Abyss Bağışlarıyla Savaştan Etkilenen İnsanlara Yardım Ediyor

Pearl Abyss CEO'su Robin Jung, "Kararımız, Ukrayna'daki savaştan etkilenenlere yardım ulaştırmak için insani bir önlem olarak alındı." dedi. "Bağışımızın tıbbi yardıma ihtiyaç duyulan yerlerde yardımcı olacağını umuyoruz." diye de ekledi.

Pearl Abyss, yıllardır kendini sosyal anlamda daha fazla sorumluluk sahibi olmaya adadı. 2020 yılında, sırasıyla Avustralya ve Türkiye'de afetzedelere yardım için 100 milyon KRW bağışta bulunuldu. Ayrıca yerel ve küresel topluluklarda tıbbi yardımı desteklemek için her yıl "Sınır Tanımayan Doktorlar"a bağışlar yapılmaktadır.

EsporGazetesi.com / Gamegar