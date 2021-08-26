Pearl Abyss, DokeV Oyun Fragmanını Yayımladı, Global Oyuncular Heyecanlı

-Dünyanın en büyük oyun festivali "gamescom 2021" açılış etkinliğinde ilk tanıtım

-Öz Korece'den oluşturulan oyun adı ve yeni tür, yanı sıra Pearl Abyss'e özgü global meydan okuma

-Gerçek ve sanal dünya arasında gidip gelen ihtişamlı ve gözalıcı açık dünyada gerçek bir oyuncu ile yapılan fragman

-Yüksek derece özgürlük ve gerçekçi aksiyon, ulaşım araçları ve sosyal faaliyetler vb ile maceralara Dokebilerle birlikte çıkın

Pearl Abyss yeni oyun DokeV'nin gerçek oyun sahnelerinden oluşan oyun fragmanı (Almanya yerel saatine göre) 25 Ağustos'ta gamescom 2021'de yayınladı.

gamescom, her yıl Almanya'da düzenlenen Avrupa'nın en büyük oyun festivali olarak bu yıl da geçen yıl olduğu gibi online olarak gerçekleştiriliyor. DokeV açılış etkinliği "gamescom: Opening Night Live" da (aşağıda ONL olarak ifade edilecek) tanıtıldı.

DokeV, ana karakteri olan Dokebileri bulmak için maceraya çıkılan ve hikayenin kendine has bir dünya görüşü ile ilerlediği Dokebi Toplama Açık Dünya Aksiyon Macerası oyunudur. Öz Korece ile oluşturulan oyun adı ve yeni türüyle Pearl Abyss'e özgü global meydan okuma oyunudur. Konsol ve PC platformlarında ailecek eğlenebileceğiniz şekilde geliştirilmektedir.

Genel Yapımcı Kim Daeil ve Pearl Abyss animasyon ve hareket yakalamadan sorumlu Baş Yapımcısı Kim Sangyeong geliştirmeyi üstlenmişken, Black Desert IP'sinin aksiyon tasarımını yapan Oyun Tasarımcısı Nam Changgi de geliştirmeye katıldı.

Dokebi'nin yeni tanıtım videosu, benzersiz Dokebilerle birlikte açık dünyayı keşfetmenin ayrıntılı ve göz alıcı grafiklerini içeriyor. Video ile gerçek zaman tabanlı savaş sistemi, boss canavarların dinamik savaşları gibi muhteşem bir aksiyon ve yüksek özgürlük derecesi gösterildi.

Pearl Abyss'in sunduğu güçlü vuruş hissi barındıran savaş aksiyonu da keyifli bir şekilde yeniden yorumlandı. Dokebilerle birlikte android robotlarla çarpışma sahneleri de komik bir şekilde ifade edildi. Dokebilerin şemsiye ile havada uçma ya da çeşitli dönüşümler yapma gibi yeteneklerini kullandığı hallerini de görebileceksiniz.

Gerçek ve sanal dünya arasında gidip gelen göz alıcı açık dünyaya yeni nesil, yeni bir tür oyun motoru ile uygulandı. Kpop şarkısı "ROCKSTAR"ın remix versiyonunun, Hanok binası, Haetae (unicorn-lion) heykeli gibi Kore'nin geleneksel unsurlarıyla uyumu dikkat çekiyor.

gamescom ONL Sunucusu ve Yapımcısı Geoff Keighley, "Bir kez daha Pearl Abyss ile elele verip, DokeV'nin yeni halini gamescom ONL'de tanıtabildiğimiz için mutluyum. DokeV'nin renkli ve enerji dolu dünyası ONL'nin her yıl farklı oyunlar sunma gayesi ile de gayet uyumluydu." dedi.

DokeV Baş Yapımcısı Kim Sangyeong, "Dokebi adlı özgün materyal ve animasyon tarzı grafiklerle ailecek eğlenebileceğiniz şekilde geliştiriyoruz." dedi ve "Pearl Abyss için yeni bir deneme olduğundan, bir çok kişinin beklentilerini karşılayabilecek şekilde geliştirmeye odaklaklanacağız." diye ekledi.

DokeV'nin yeni fragmanını, yeni ekran görüntüleri, şarkısı ve daha fazlasını resmi web sitesinde bulabilirsiniz.

Kaynak: SaveButonu