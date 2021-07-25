Peanut'ın liderliğindeki Nongshim RedForce LCK'de 7.haftayı lider tamamladı
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Peanut'ın liderliğindeki Nongshim RedForce LCK'de 7.haftayı lider tamamladı

Peanut'ın liderliğindeki Nongshim RedForce LCK'de 7.haftayı lider tamamladı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Nongshim RedForce'un Worlds umutları günden güne artıyor

Kore ligi 'de yedinci haftaya girilirken sıralamada son şampiyon Damwon Gaming'in üzerinde ikinci sırada bulunan Nongshim RedForce, lider GenG'nin iki maç üst üste kaybetmesiyle birlikte liderliği eline aldı. Fredıt BRION karşısında fırsatı iyi değerlendiren ligin sürpriz ekibi sekizinci haftaya avantajlı giriyor.

Geçtiğimiz sezon mevsim finallerine kalamayan Liiv SANDBOX ise son haftalarda gösterdiği çıkışla dördüncü sıraya kadar yükseldi. Önce T1, ardından GenG karşısında alınan galibiyet playoff kotası için büyük önem taşıyor.

LCK Yaz Mevsimi 7. hafta sonuçları:

Perşembe

Liiv SANDBOX  2 — 1  GenG Esports

Afreeca Freecs  1 — 2  T1

Cuma

Hanwha Life  0 — 2  KT Rolster

Nongshim RedForce  2 — 1  Fredıt BRION

Cumartesi

Damwon KIA  2 — 0  DRX

Liiv SANDBOX  2 — 1  T1

Pazar

GenG  Esports  1 — 2  Afreeca Freecs

Hanwha Life  2 — 1  Fredit BRION

LCK 'de yedinci hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Afreeca Freecs'in son maçını kazanmasının ardından playoff potası neredeyse belirlenmiş gibi. Ligde son 3 haftaya doğru gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde:

Kaynak: Playerbros

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