Peanut'ın liderliğindeki Nongshim RedForce LCK'de 7.haftayı lider tamamladı
Nongshim RedForce'un Worlds umutları günden güne artıyor
Kore ligi 'de yedinci haftaya girilirken sıralamada son şampiyon Damwon Gaming'in üzerinde ikinci sırada bulunan Nongshim RedForce, lider GenG'nin iki maç üst üste kaybetmesiyle birlikte liderliği eline aldı. Fredıt BRION karşısında fırsatı iyi değerlendiren ligin sürpriz ekibi sekizinci haftaya avantajlı giriyor.
Geçtiğimiz sezon mevsim finallerine kalamayan Liiv SANDBOX ise son haftalarda gösterdiği çıkışla dördüncü sıraya kadar yükseldi. Önce T1, ardından GenG karşısında alınan galibiyet playoff kotası için büyük önem taşıyor.
LCK Yaz Mevsimi 7. hafta sonuçları:
Perşembe
Liiv SANDBOX 2 — 1 GenG Esports
Afreeca Freecs 1 — 2 T1
Cuma
Hanwha Life 0 — 2 KT Rolster
Nongshim RedForce 2 — 1 Fredıt BRION
Cumartesi
Damwon KIA 2 — 0 DRX
Liiv SANDBOX 2 — 1 T1
Pazar
GenG Esports 1 — 2 Afreeca Freecs
Hanwha Life 2 — 1 Fredit BRION
LCK 'de yedinci hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Afreeca Freecs'in son maçını kazanmasının ardından playoff potası neredeyse belirlenmiş gibi. Ligde son 3 haftaya doğru gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde:
Kaynak: Playerbros