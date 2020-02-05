PEAKUP’a Great Place to Work Sertifikası verildi

05.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:37

Başarılı performansı ile geçtiğimiz günlerde Deloitte Technology 2019 Fast 50 listesine üçüncü kez girmeye hak kazanan yüzde yüz yerli sermayeli yazılım firması PEAKUP, bu kez de insan kaynağına yaptığı yatırım ve yenilikçi uygulamalar ile Great Place to Work sertifikası almaya hak kazandı.