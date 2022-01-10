Peak Games'in sahibi Zynga 12,7 milyar dolara satıldı - Haberler Ekonomi
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Peak Games'in sahibi Zynga 12,7 milyar dolara satıldı

Peak Games'in sahibi Zynga 12,7 milyar dolara satıldı
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

Rockstar Games ve 2K şirketlerini de bünyesinde barındıran Take-Two, "FarmVille" oyunun yaratıcısı ve Peak Games'in sahibi Zynga'yı satın aldı.

Rockstar Games ve 2K şirketlerini de bünyesinde barındıran Take-Two, "FarmVille" oyunun yaratıcısı ve Peak Games'in sahibi Zynga'yı satın aldı.

Take-Two'dan yapılan açıklamada, şirketin Zynga'yı hisse başına 9,86 dolar fiyatla 12,7 milyar dolara satın aldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu teklifin Zynga hissesinin 7 Ocak 2022'deki borsa kapanış fiyatının yüzde 64 üzerinde olduğu aktarıldı.

Zynga'nın hissedarları hisse başına 3,5 dolar nakit ve her Zynga hissesi başına 6,36 dolarlık Take-Two hissesi alacağı belirtilen açıklamada, satın alma işleminin ilk 2 yılda 100 milyon dolarlık yıllık maliyet sinerjisi oluşturacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Zynga, Haziran 2020'de Türk mobil oyun üreticisi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu. Böylece, Peak Games Türkiye'nin ilk unicornu olmuştu.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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