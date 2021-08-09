PCS5 MEA Bölgesel Elemelere davet alan takımlar belli oldu!
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PCS5 MEA Bölgesel Elemelere davet alan takımlar belli oldu!

PCS5 MEA Bölgesel Elemelere davet alan takımlar belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Turnuvaya davet alan takımlara dair detaylar haberimizde!

Ülkemizdeki espor organizasyonlarının uluslararası PUBG arenasına geçiş için kullandığı PCS5 MEA Bölgesel Elemelere davet alan takımlar belli oldu.

Bu hafta başlayacak olan Açık Elemeler ile 15 takım Bölgesel Elemeler'e kalmak için kıyasıya mücadele edecek. Burada dokuz adet davet edilen takım onlara katılacak. Bölge Elemesi finalistleri arasında 10.000 USD paylaştırılacak ve ilk üç takım PCS5 Avrupa Büyük Finalinde hak ettikleri yeri alacak.

Elemelere doğrudan davet alan takımlar ise şu şekilde:

1907 Fenerbahce Esports

Dijirad Esports

Esporlab

Gear Up

Istanbul Wildcats

ROAD TO GLORY

Sahangiller Espor

SuperMassive Blaze

Orgless

MEA Bölge Elemeleri 13 Ağustos Cuma, 14 Ağustos Cumartesi ve 15 Ağustos Pazar günleri 18: 00 CEST saatinde PUBG Türkiye Twitch kanalı üzerinden yayınlanacak.

Playerbros ekibi olarak mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileriz!

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Kaynak: Playerbros

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