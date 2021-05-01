PCS 2021 kural seti hakkında açıklama yapıldı ve ödüller tanıtıldı!

PCS 2021 kural seti hakkında açıklama yapıldı!

Geçtiğimiz günlerde gündeme oturan ve uzun sure gündemde kalan PCS 2021 kural seti hakkında açıklama yapıldı ve turnuvanın ödülleri tanıtıldı. PUBG konu hakkında "Merhaba PUBG Esports taraftarları. dair yeni duyurumuzun ardından çok sayıda geri bildirim aldık. Tutkunuz ve dürüstlüğünüz bizi her zaman memnun ediyor ve birçoğunuzun aklındaki endişelerle ilgili tartışmayı sürdürmek istiyoruz. Değişikliklerle ilgili hedefimiz hem mücadele edenler hem de izleyenler için PUBG Esports'u bir üst seviyeye taşımaktır; bu nedenle güncellemeyle ilgili biraz daha ayrıntılı konuşmak istedik." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında kural değişikliğinden bahsedildi.

PCS 2021 Kural Seti

"Profesyonel oyuncularımız için adalet unsurunu korumaya yönelik gereken her adım atılmadan kurallarda değişiklik yapılamaz."

Revize edilmiş kural seti altında bazı takımların stratejileri ve taktikleri üzerine yeniden düşünmeleri gerekebilir ancak her etkinlikte maç sayısının artmasıyla birlikte herkesin galibiyet kazanmak için bir şansı olacak. Oynanan Büyük Final oyunu sayısını PCS 2020'deki 24 yerine PCS 2021'de 36'ya yükseltildi

Önceden olduğu gibi PCS etkinliklerinde, üç haftalık bir süre boyunca haftada iki gün maç yapılacak, yani toplamda altı maç günü olacak. Ancak bu sefer aşağıdaki değişiklikler uygulanacak:

Her gün dört maç yerine altı maç olacak ve böylece haftada 12 maç ve toplamda 36 maç olacak.

Her hafta, ilk sekiz squad'a dağıtılacak ödül parasıyla ayrı bir lig olacak.

Turnuvanın sonunda en yüksek miktarda para ödülü toplayan takım şampiyon olacak.

Her takım, maçın başlangıcında aynı zorlukla karşı karşıya olacak: ayakta kalan son squad olmak. ve şampiyon olmak için etkinlik boyunca Paralarını istikrarlı şekilde toplamak için gereken hırsa sahip olduklarını kanıtlamaları gerekecek.

PCS 2021 Ödülleri

sıralamaya giren takımlar, rekabetin olduğu üç hafta boyunca ödül parası kazanacak. Her hafta 70.000 ABD doları dağıtılacak ve serinin kazananı ekstra 20.000 dolar kazanacak.

Kaynak: Playerbros