PCR ve antikor testleri, SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde yapılacak
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PCR ve antikor testleri, SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde yapılacak

11.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:57
PCR ve antikor testleri, SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde yapılacak

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR ve antikor testlerinin SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi yerleşkesinde yapılacağı bildirildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR ve antikor testlerinin SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi yerleşkesinde yapılacağı bildirildi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, kurum taramaları, yurt dışı çıkış öncesi ve tanı amaçlı yapılan PCR testi boğazdan ve burundan sürüntü örneği alınarak yapılacak ve sonuçlar en geç 12 saat içinde E-Nabız uygulamasından öğrenilebilecek.

Antikor testi parmaktan ya da koldan alınan kan örneği ile yapılacak. Sonuçlar 2 saat içinde sonuçlandırılarak mail yoluyla kişiye iletilecek. Testler için hafta içi her gün 10.00-16.00 saatleri arasında örnek alınabilecek.

Test ücretleri PCR için 200 TL (SAÜ personeline 150 TL), antikor testi için 150 TL (SAÜ personeline 100 TL) olacak.

Test ücretleri Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi TR74 0020 9000 0107 2709 0000 01 numaralı hesaba, EFT veya havale açıklama kısmına "Kovid testi-isim soy İsim veya antikor testi-isim soy isim" yazılarak yatırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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