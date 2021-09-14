PCR testi zorunluluğundan sonra Yüksekova'da aşı yoğunluğu

HAKKARİ - İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Bazı Faaliyetler İçin Pcr Testi Zorunluluğu" konulu genelge getirmesi üzerine, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de aşı yoğunluğu artırdı.

Birçok alanda PCR test zorunluluğunun getirilmesiyle, Yüksekova ilçe merkezinde vatandaşlarının rahatça aşılarını yapması için daha önce kurulan aşı çadırlarına aşı olmayanlar yoğun ilgi gösteriyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine istinaden aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi uygulamasının ardından vatandaşlar, aşı çadırlarının yolunu tuttu. İlçenin değişik noktaların kurulan randevusuz aşı çadırlarına yoğun ilgi olurken, sağlıkçılar düğünleri, esnafları gezerek aşılama işlemlerini tüm hızıyla yapıyorlar. İlçede aşıların yüzde yüze ulaşması için, sağlık çalışanları canla başla gece gündüz demeden dağ, tepe, köy ve ilçenin tüm noktalarına sınırsız hizmet veriyor. Artık aşıları bekletmeye gerek yok diyen Muzaffer Öğmen, "Bugün 2. doz aşımı oldum. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyisi olacak. Böyle bir uyguma çok iyi oldu insanlar daha erken aşı olmasına vesile olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeden sonra inşallah Yüksekova genelinde aşılananların sayısında ciddi bir artış olmasını bekliyorum" dedi.