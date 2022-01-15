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PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi çerçevesinde, aşısız olan veya aşı sürecini tamamlamayan kişilere PCR testi uygulanmasına gerek olmadığına ilişkin valiliklere genelge gönderildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi çerçevesinde, aşısız olan veya aşı sürecini tamamlamayan kişilere PCR testi uygulanmasına gerek olmadığına ilişkin valiliklere genelge gönderildi.

Bakanlıktan 81 il valiliğine gönderilen genelgede, koronavirüs salgınının son dönem seyri ve toplum sağlığına olan etkisine dikkat çekildi. Genelgede, "Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren yazıda; Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir" denildi.

Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yazısı doğrultusunda, bakanlık tarafından yayımlanan genelgelerin tüm hükümlerinin uygulamadan kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi. Ayrıca belirtilen esaslar doğrultusunda 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri

uyarınca il-ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararlarının alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması konusunda gerekli tedbirlerin alınması istendi.


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İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi çerçevesinde, aşısız olan veya aşı sürecini tamamlamayan kişilere PCR testi uygulanmasına gerek olmadığına ilişkin valiliklere genelge gönderildi.

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