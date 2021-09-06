Son dakika haberleri! PCR TEST ZORUNLULUĞU BAŞLADI, AŞI OLMAYANLAR HASTANELERİN YOLUNU TUTTU

Son dakika haberler... KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında yeni dönemde PCR testi zorunluluğu nedeniyle aşı olmayanlar hastane yolunu tuttu.

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında yeni dönemde PCR testi zorunluluğu nedeniyle aşı olmayanlar hastane yolunu tuttu.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelgeye göre, bazı meslek gruplarında, şehirlerarası yolculuklarda ve toplu etkinliklerde azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmaya başlandı. Test sonucu olmayan ya da aşı dozlarını tamamladığını ibraz etmeyenler söz konusu alanlara giriş yapamayacak. Aşı olmayanların bir kısmı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne geldi, PCR testi olmak için sıraya girdi.

'SIK SIK TEST OLACAĞIZ NE YAPALIM?"

Seyahat etmek için PCR testi olmaya gelen Hayrullah Küskü 'Gerekli bir uygulama tedbir amaçlı iyi. Uçak seyahatim var. Ondan dolayı mecburen bugün yürürlüğe girdi ondan dolayı geldim. Aşı karşıtı değilim ama baktığımda bir güvensizlik var. Böyle sık sık test olacağız ne yapalım, aşı ile bize ne verileceğini bilmiyoruz. ya başka bir şey verirse' En azından test olacağız 2 haftada 1 vücudumuza girmemiş olacak" dedi.

'HER HAFTA PCR OLMAMAK İÇİN DÜN AŞI OLDUM"

İş yeri için PCR testine gelen Seçkin Babacan, 'İş yerim PCR testini zorunlu kıldığı ve iş yerine almadığı için geldim. Cuma günü mail atıldı. Aşılarını yapmayanlara PCR olmadan işyerine almayacaklarını söylediler bu zorunluluktan dolayı geldim. Dün de mecburiyetten aşımı oldum. Her hafta PCR olmamak için de aşı oldum çünkü ondan da şüpheleniyorum" diye konuştu.

"HAFTADA 2 KEZ PCR TESTİ OLMAK İSTEMEZDİM"

2 doz aşısını da tamamlayan ama önlem amacıyla test olmaya gelen Özlem Türkyılmaz 'Toplumsal bilinç açısından aşı olmak gerektiğini düşünüyorum. Ben mesela öğretmenim haftada 2 kez test olmak istemezdim" dedi.

'DÜN SON BİR HAFTADA YAPTIĞIMIZ ORANLA 2 KAT DAHA FAZLA AŞI YAPTIK"

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Saadettin Söylemez 'Bugün itibariyle bazı meslek gruplarında ve etkinliklere katılacak olanlarda PCR testi zorunlu tutuldu fakat, PCR kuyrukları oluşmadı. Dünden bu yana minimal bir artış var ama dün son bir haftada yaptığımız aşılara oranla 2 kat daha fazla aşı yaptık" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı