PCR testi zorunlu olunca aşıya rağbet arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PCR testi zorunlu olunca aşıya rağbet arttı

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Sağlık

PCR testi zorunlu olunca aşıya rağbet arttı Kahramanmaraş'ın aşı hedefi mavi kategori Kahramanmaraş'ta sağlık görevlileri park, sokak ve meydanlarda aşılama işlemine devam ediyor Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanları tarafından il geneli aşı kampanyası gece ve gündüz sürerken, vatandaşlar park...

PCR testi zorunlu olunca aşıya rağbet arttı

Kahramanmaraş'ın aşı hedefi mavi kategori

Kahramanmaraş'ta sağlık görevlileri park, sokak ve meydanlarda aşılama işlemine devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanları tarafından il geneli aşı kampanyası gece ve gündüz sürerken, vatandaşlar park ve bahçelerin yanı sıra sokak ve meydanlarda kurulan stantlarda randevusuz aşılarını olabiliyor.

Yaklaşık yüzde 70'lik Covid-19 aşılama oranıyla sarı kategoride olan Kahramanmaraş'ta aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İl genelinde tüm kamu-özel-üniversite hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüklerinde sürdürülen aşı çalışmalarına mobil aşı ekipleri ve kentin birçok noktasında kurulan aşı stantlarına ilgi arttı. Bu kapsamda il merkezinde ve tüm ilçelerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde oluşturulan aşı noktalarında aşı çalışmalarına devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta toplamda 1 milyonun üzerinde aşı yapılırken, 1. doz aşı oranını yüzde 75 ve üzerine çıkarmak sağlık çalışanları yoğun çalışma yürütüyor.

PCR test zorunluluğunun gelmesiyle beraber vatandaşlar ise randevu almadan aşılarını kurulan stantlarda oluyor.

İlk kez aşı olacağını söyleyen Fatmagül Şenlenmiş, "Daha önce aşı yaptırmadım, ilk defa yaptırıyorum aşıyı. Tüm vatandaşların bence biran önce aşılanmalı, aşılanma artarsa tedbirler kalkar ortadan ve bu korona salgınından kurtulur" dedi.

PCR testi zorunlu olunca aşıya rağbet arttı
PCR testi zorunlu olunca aşıya rağbet arttı
PCR testi zorunlu olunca aşıya rağbet arttı
PCR testi zorunlu olunca aşıya rağbet arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

Bakan Koca 'Son dakika' diyerek paylaştı: Kovid-19 risk haritasında kırmızı il kalmadı
Bakan Koca "Son dakika" diyerek paylaştı: Kovid-19 risk haritasında kırmızı il kalmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Demet Akalın Burcu Biricik Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Marcao Ali Koç Ozan Tufan Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
PCR testi zorunlu olunca aşıya rağbet arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 17:59:10. #1.15#

title