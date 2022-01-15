PCR testi zorunlu mu? Koronavirüs testi yapmak artık mecburi değil mi?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Koronavirüs salgınının son dönemdeki seyri ve toplum sağlığına etkisiyle ilgili olarak yazı gönderdi. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirdiği yazıda aşısız kişilerin PCR testi zorunluluğu bilgisi paylaşıldı. Koronavirüs testi yapmak artık mecburi değil mi? PCR testi zorunlu mu?

Koronavirüs aşısı olmayan kişilere getirilen PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Böylece aşısız vatandaşların toplu etkinliklerde, seyahatlerde vb. durumlarda test yaptırmasına gerek kalmadı. Bu karar sosyal medyayı ikiye böldü. Aşı yaptıranlar duruma isyan ederken aşı yaptırmayı tercih etmeyenler ise memnuniyetlerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

TÜM ALANLARDA TEST ŞARTI KALDIRILDI

Kararda; "Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce; konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce; Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele, tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYADA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Bu karar ise sosyal medyada vatandaşları karşı karşıya getirdi. Aşı yaptıran vatandaşlar, test zorunluluğunun kalkması ile arada hiçbir ayrımın kalmadığını öne sürerek isyan etti. Derin bir oh çeken aşısızlar ise mutluluklarını yaptıkları paylaşımlarda gösterdi.

İşte o tweet'lerden bazıları:

• Bütün pozitif covidlileri sokaklara saldınız.

• Madem aşısız olanlar bu kadar rahat olacaktı neden aşı vurulduk!

• Yeter artık cidden psikolojimiz bozuldu...

• Dalga mı geçiyorsunuz aşısızlara kısıtlama yoksa, aşı olanların suçu nedir?

• Aşı olun nasıl hangi yüzle diyeceksiniz?

• Avrupa ülkeleri aşısızlara karşı her geçen gün daha da sertleşir, ilave tedbirler alır yasaklar koyarken bizdeki bu karar doğru mu?

Haberler.com - Gündem