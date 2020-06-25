PCR testi nedir? PCR testi nasıl yapılır? PCR testi bağışıklık oranı sonucu kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası toplumun koronavitüse karşı bağışıklık oranı hakkında değerlendirmelerde bulundu. PCR testi ile toplumun koronavirüse karşı bağışıklığının testedildiğini söyleyen Koca, ? PCR testi bağışıklık oranı sonucunu açıkladı. Peki, PCR testi bağışıklık oranı sonucu kaç? PCR testi nedir?

Türkiye'nin bağışıklık haritasını çıkarmak için çalışmalara başlayan Sağlık Bakanlığı'nın verilerini Fahrettin Koca açıkladı. 118 bin kişiye PCR testi yapıldığını belerten Koca, elde edilen oranları da paylaştı. Peki, PCR testi nedir? PCR testi nasıl yapılır? PCR testi bağışıklık oranı sonucu kaç?

PCR TESTİ NEDİR?

Corona virüs teşhisi için uygulanan PCR testinde hastadan nazofaringeal sürüntü (burun veya boğazdan sürüntü alınması) veya alt solunum yoluna ait balgam örneği gibi solunum yoluna ait bir organdan örnek alınması gerekmektedir. Bu örnek alınmasında farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Bu yöntemler içinde olan boğaz çubuklarıyla örnek alınması ilk hafta için doğru sonuç verebilecek bir yöntemdir. Hastalığın devamında yani hasta pnömonili hale geldiğinde virüs akciğerlerde hızla yayılırken boğazda sayısı azalarak kaybolabilir ve bu nedenle boğazdan alınan örneğin teşhis için bir anlamı kalmayabilir. Bu yüzden hastalığın ilk haftasından sonra hastalık ilerlediği için öksürük materyali olan balgam üzerinden teşhis yapılabilmektedir.

PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar PCR testinin nasıl yapıldığını şu ifadelerle açıkladı: "PCR dediğimiz sürüntü örneği alıyoruz. Kan almak suretiyle antikor testi yapıyoruz. Sonuçlar E-Nabız üzerinden vatandaşlarımıza duyuruluyor. Daha sonraki aşamada PCR testi pozitifse yine filyasyon çalışmamıza devam edip temaslarını tespit ediyoruz ve ilaç tedavisini düzenliyoruz. Antikor çalışmamızla da semptom vermemiş ancak hastalığı geçirmiş olanlar tespit edilerek bir bağışıklık tablosu oluşacak ve bununla Türkiye bağışıklık haritası belirlenecek."

PCR TESTİ BAĞIŞIKLIK ORANI SONUCU KAÇ?

PCR ve Antikor testinde gelinen son noktayı değerlendiren Bakan Koca, kısa sürede 153 bin olarak belirlenen hedef sayıya ulaşılacağını açıkladı. Dünyada benzer şekilde büyük ölçekte yapılan başka bir çalışma olmadığını belirten Bakan Koca, "153 bin kişiyi hem PSR hem de antikor testinden geçirmeyi hedefliyoruz. Hem bulaşıcılık, taşıyıcılık oranımızı hem de bu anlamda bağışıklık oranımızı tespit etme açısından önemli görüyoruz. Toplam 153 bin kişi taranacak. Şu an 118 bin kişiyi taradık. 118 bin içinde PCR taramasıyla pozitif bulduğumuz oran binde 2,8. Son derece düşük" ifadelerini kullandı.