PCR test sonuçlarındaki karışıkla ilgili basın açıklaması
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PCR test sonuçlarındaki karışıkla ilgili basın açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
PCR test sonuçlarındaki karışıkla ilgili basın açıklaması

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimliği, PCR test sonuçlarında karışıklık yaşanmasıyla alakalı bir açıklama yaptı.

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Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimliği, PCR test sonuçlarında karışıklık yaşanmasıyla alakalı bir açıklama yaptı.

26 Mart 2021 tarihinde yaşanan PCR test sonuçlarındaki karışıklıkla alakalı hastanenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada; "Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında 26 Mart 2021 tarihinde çalışılan ve 94 hastayı içeren Covid-19 test işlemi neticesinde, 94 hastanın 7 tanesi pozitif olarak saptanmıştır. Sonuçların onayı işlemi sırasında yaşanan bir sistem hatası sonucu, 94 hastanın sonucunun sisteme pozitif olarak geçtiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine hatalı onaylanan tüm hastaların sonuçları sistem üzerinden 2 saat içerisinde düzeltilmiştir. Ayrıca ivedilikle tüm hastalarımıza telefon ile ulaşılmış, konu ile ilgili bilgilendirme tarafımızca yapılmıştır. Herhangi bir hasta mağduriyeti yaşanmamıştır. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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