PC'ye gelecek PlayStation özel oyunları ortaya çıktı!

PlayStation konsolu üzerinden milyonlarca oyuncuya hizmet veren özel oyunlar PC için çıkmaya hazırlanıyor iddiaları ortaya atıldı. Söylentilere göre Ghost of Tsushima, God of War ve daha fazlası PC için duyurulabilir! PlayStation Stuios Başkanı'nın açıklamaları dikkat çekti! İşte detaylar!

Geçtiğimiz Mayıs ayında PlayStation özel oyunu Uncharted 4'ün PC'ye geleceğinin ortaya çıkmasının ardından, PS4 özel oyun Ghost of Tsushima için de iddialar ortaya atılmaya başlandı. Bilindiği üzere Sony, Days Gone ve Horizon Zero Dawn'ı PC için duyurmadan önce "Only on PlayStation"ibaresini kaldırmıştı. Ghost of Tsushima'da aynı şeyin yapılması oyunseverler tarafından Ghost of Tsushima'nın PC'ye geleceği söylentilerini ortaya çıkardı.

Ghost of Tsushima'nın yakın bir zaman içinde Sony tarafından PC için açıklanması beklenirken, God of War ve The Uncharted Collection gibi oyunlarında sunulacağı söyleniyor.

Haziran ayının başlarında PlayStation Blog'a özel bir röportaj veren PlayStation Studios Başkanı Herman Hulst, inşa ettikleri harika hikayeleri ve karakterleri, dünyada oyunlarını henüz deneyimleme fırsatı olmamış oyunculara ulaştırmak istediklerini dile getirmişti.

Yapılan açıklamalara ve gelişmelere bakacak olursak, Ghost of Tsushima gibi PlayStation'a özel olarak piyasaya sürülmüş oyunların PC'ye gelmesi muhtemel.