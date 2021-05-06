PC kullanıcılarının yüzde 22'si ömrünü dolduran Windows 7 işletimini kullanıyor

Kaspersky'nin çalışmasına göre, küçük işletmelerin neredeyse dörtte biri güvenlik konusunda güncelleme verilmeyen işletim sistemleri kullanıyor.

Kaspersky'nin çalışmasına göre, küçük işletmelerin neredeyse dörtte biri güvenlik konusunda güncelleme verilmeyen işletim sistemleri kullanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanılan işletim sistemi yapılması gereken her şeyi halledebildiği sürece dışarıdan iyi gibi görünse de, satıcı artık onu desteklemiyorsa saldırılara açık hale gelebilir. İşletim sistemleri kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, diğer tüm teknik güncellemelerle birlikte güvenlik açıkları için yama da alamaz ve siber saldırılara karşı daha savunmasız hale gelir. Bu nedenle, kullanıcıların sistemlerini ve iş ağlarını bu önlenebilir sorundan korumak için işletim sistemlerini güncellemesi büyük önem taşır.

Kaspersky, Kaspersky Security Network kullanıcılarının sağladığı anonim işletim sistemi verilerine dayalı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmaya dair bazı bulgulara göre, hala Windows 7 kullananlar arasında tüketiciler, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) ve çok küçük işletmeler neredeyse aynı paya sahip bulunuyor; her biri yüzde 22 oranında Windows 7 kullanıyor.

Küçük işletmelerin neredeyse dörtte birinin halen modası geçmiş bir işletim sistemini kullandığı ve büyük çoğunluğunun siber güvenlikten sorumlu özel BT personeline sahip olmadıkları dikkate alındığında, işletim sistemlerini güncellemek daha da önemli hale geliyor. Bu tarz işletmeler şimdilik Windows 7 için genişletilmiş ücretli destek almaya devam edebilse de bu ekstra masraf anlamına geliyor ve uzun süre sürdürülebileceğinin bir garantisi bulunmuyor.

Kaspersky'nin bulguları ayrıca, bireylerin ve işletmelerin yalnızca küçük bir yüzdesinin (yüzde 1'den daha az) desteği 2014 ve 2017'de sona eren Windows XP ve Vista gibi eski işletim sistemlerini kullanmaya devam ettiğini gösterdi.

Bu da kullanıcıların neredeyse dörtte birinin artık desteği olmayan bir Windows işletim sistemi kullandığı anlamına geliyor. Bulgulara göre, kullanıcıların yüzde 72'si ise Windows işletim sisteminin en son sürümü olan Windows 10'u kullanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Oleg Gorobets, "İşletim sisteminizi güncellemek birçokları için sıkıntılı gibi görünebilir. Ancak işletim sistemi güncellemeleri yalnızca hataları düzeltmek veya en yeni arayüzleri etkinleştirmek için gerekli değildir. Güncellemeler siber suçluların girmesi için açık bir kapı bırakabilen hatalara karşı da düzeltmeler sunar.

Çevrimiçi durumdayken tetikte olduğunuzu ve korunduğunuzu düşünseniz bile, işletim sisteminizi güncellemek herhangi bir üçüncü taraf güvenlik çözümünün varlığından bağımsız olarak göz ardı edilmemesi gereken temel bir güvenlik unsurudur. Çünkü işletim sistemi eskiyse artık kritik güncellemeleri alamaz. Eski ve yıkılan evinize yeni bir kapı takmanın anlamı olmadığı gibi, değerli verilerinizi emanet ettiğiniz işletim sisteminin güvenliğini sağlamaya gelince de aynı tutum geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, ömrünü tamamlamış bir işletim sisteminin risklerinin farkında olmanın yanı sıra, kullanıcıların kendilerini veya işini korumak için Kaspersky şunları öneriyor:

"İşletim sisteminin güncel sürümünü kullanın ve otomatik güncelleme özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun. En son işletim sistemi sürümüne yükseltme mümkün değilse, kuruluşlar olası saldırıları giriş noktalarını kendi tehdit modelleri uyarınca dikkate almalı ve savunmasız düğümlerin ağın geri kalanından ayırmalıdır.

Kaspersky Embedded Systems Security, çok düşük teknik özelliklere sahip sistemlerde çalışan Windows XP SP2 gibi eski işletim sistemlerinin çalıştığı ortamlarda destek sağlayabilir. Kaspersky Security Cloud, Kaspersky Endpoint Security for Business ve Kaspersky Small Office Security gibi istismar önleme teknolojilerine sahip çözümler kullanın. Bunlar, eski işletim sistemlerinde (Windows 7 ve öncesi) bulunabilen yamalanmamış güvenlik açıklarının suistimal riskini azaltmaya yardımcı olur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol