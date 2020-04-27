PC Gaming Show Bu Sene de Düzenlenecek PC Gaming Show bu sene yeni ayağıyla geri dönüş yapacak. PC Gamer sitesi, etkinlik için 6 Haziran 2020 tarihini verdi.

PC Gaming Show bu sene yeni ayağıyla geri dönüş yapacak. PC Gamer sitesi, etkinlik için 6 Haziran 2020 tarihini verdi.

İlk olarak E3 2015 fuarı ile birlikte düzenlenen PC Gaming Show, bu sene altıncı kez karşımıza çıkacak ama bu defa farklı bir şekilde. E3 2020 fuarından bağımsız olarak. Çünkü, bildiğiniz gibi bu sene E3 fuarı yok.

PC Gaming Show'da Neler Olacak?

1993 yılında kurulmuş olan PC Gamer tarafından organize edilecek olan şov sırasında, PC için oyun geliştiren köklü geliştiricilerin yeni oyunlarından haberdar olacakken daha önceden görmediğimiz oynanış gösterimleri ve duyurular yapılacak.

Canlı olarak yayınlanacak olan PC Gaming Show'u, Facebook, Twitch, Twitter ve Youtube üzerinden izleyebileceksiniz.

PC Gamer Küresel Genel Yayın Yönetmeni Evan Lahti, "PC oyunculuğu son on yılda gelişim kaydetti çünkü, herkese ait olan tek oyun platformu. Bazı müthiş yeni oyunlar, farkına varılmayı hak ediyorlar ve 6 Haziran tarihini izleyiciler için sırada nelerin olduğunu görecekleri gün yapmak için sabırsızlanıyoruz." yorumunda bulundu.

Eğer dilerseniz, resmi PC Gaming Show sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.