PC Building Simulator 2, Epic Games Store İçin Duyuruldu

İster hayalinizdeki bilgisayarı oluşturduğunuz, isterseniz de kariyer moduyla bilgisayar tamircinizi işlettiğiniz PC Building Simulator'ın devam oyunu PC Building Simulator 2 duyuruldu.

PC Building Simulator'ı birçoğumuz oynamıştır, en azından biliyordur. Oyun, adından da belli olduğu gibi bir bilgisayar toplama simülatörüydü. İsterseniz istediğiniz parçaları dilediğinizce birleştirerek bilgisayar toplayabiliyordunuz, isterseniz de kariyer modunda tamircilik yaparak dükkanınızı geliştirebiliyordunuz.

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Şimdi ise devam oyunu olan PC Building Simulator 2 resmi olarak duyuruldu. Sadece Epic Games Store'da çıkacak olan oyun, serinin ilk halkasına bazı eklemeler yapıyor. Daha güzel görünen ışıklandırmalara ek olarak birçok bilgisayar parçası daha detaylı bir şekilde oyunun içinde olacak. Bilgisayarın içinde bilgisayar kullanırken daha iyi bir simülasyon deneyimi bizleri bekliyor. Bunlarla birlikte daha çok kişiselleştirme seçeneği ve 30 saatlik bir kariyer modu da PC Building Simulator 2'nin bir parçası olacak. Fragmandaki termal macun sürme sahnesi ise oyuncuları bilgisayar toplama mekaniğinin daha esnek olacağını düşünmeye itti, fakat bu konudaki detayları ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz.

Oyunun duyuru fragmanına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Oyunun geliştirici stüdyosu PC Building Simulator'dan farklı. İlk oyunun geliştiricisi Claudio Kiss'ti, ikinci oyunu ise Birleşik Krallık merkezli Spiral House adlı stüdyo geliştiriyor. PC Building Simulator 2'nin yayımcılığını ise ilk oyunun yayımcısı The Irregular Corporation'ı satın alan Epic Games Publishing üstlenecek. Haliyle oyun sadece Epic Games Store'a çıkacak.

PC Building Simulator 2, 2022 yılında Epic Games mağazında yerini alacak. Oyun için kesin bir çıkış tarihi ise henüz belirtilmedi.

SaveButonu / Gamegar