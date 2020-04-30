Pazaryerlerinde korona virüs tedbirleri sürüyor
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Pazaryerlerinde korona virüs tedbirleri sürüyor

Pazaryerlerinde korona virüs tedbirleri sürüyor
30.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:15

AYDIN (İHA) – Korona virüs ile mücadele konusunda önemli çalışmalara imza atan Efeler Belediyesi, ilçedeki semt pazarlarında vatandaşlara maske dağıtıp ateş ölçümü yaptı.

AYDIN (İHA) – Korona virüs ile mücadele konusunda önemli çalışmalara imza atan Efeler Belediyesi, ilçedeki semt pazarlarında vatandaşlara maske dağıtıp ateş ölçümü yaptı.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla, belediye çalışanları, tüm dünyada 200 binden fazla insanın ölümüne neden olan korona virüs salgınının ilçede yayılmasının önüne geçmek amacıyla semt pazarlarında tedbirler geliştirmeye devam ediyor.

Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana başta dezenfeksiyon işlemleri olmak üzere birçok çalışmaya imza atan Efeler Belediyesi, özellikle halkın yoğun olduğu semt pazarlarında önlemler alıyor. Tek bir noktadan dezenfeksiyon tünelinden geçilerek girilen pazar yerlerinde örnek bir çalışmaya imza atıldı. Efekent, Fatih, Eski Otogar ve Nevzat Biçer Parkı yanında kurulan yeni pazar yerinde girişlerde ateş ölçümü yapıldı, satış yapan esnaflara ve vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirildi. Bu sayede Efelerli vatandaşların alışverişlerini daha güvenli bir şekilde yapmaları sağlandı. Pazar yerlerinde maske dağıtımının rutin olarak devam edeceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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