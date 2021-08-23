Pazaryerinin çatı kaplamasına başlanıyor
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Pazaryerinin çatı kaplamasına başlanıyor

Pazaryerinin çatı kaplamasına başlanıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Isparta Belediyesi tarafından Çünür Mahallesinde temeli atılan ve çelik konstrüksiyon montajı tamamlanan kapalı pazaryerinin çatı kaplaması öncesinde gergi çeliklerinin de montajına başlandı.

Isparta Belediyesi tarafından Çünür Mahallesinde temeli atılan ve çelik konstrüksiyon montajı tamamlanan kapalı pazaryerinin çatı kaplaması öncesinde gergi çeliklerinin de montajına başlandı.

Uzun yıllardır açık alanda pazaryeri kurulan Çünür Mahallesi, modern kapalı pazaryerine kavuşmak için gün sayıyor. Eni 26, boyu 114 metre olan ve yaklaşık 3 bin metrekareden oluşan Çünür Mahallesi Kapalı Pazaryerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İçerisinde vatandaşların kullanımı için tuvalet, lavabo ve sosyal hizmet bölümlerinin de bulunacağı kapalı pazaryerinde çelik konstrüksiyonların montajı tamamlandı.

Yakın bir zamanda hizmete girecek olan kapalı pazaryerinde şimdi de çatı kaplama malzemelerinin imalatı tamamlanırken, çatı kaplama öncesinde gergi çeliklerinin montajı devam ediyor. Hafta içerisinde çalışmaların bitmesiyle birlikte çatı kaplamasına başlanacak olan Çünür Mahallesi Kapalı Pazaryeri kısa bir süre sonra esnaf ve vatandaşların hizmetine sunulmuş olacak.

Kaynak: Habermetre

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