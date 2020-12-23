Pazaryerinde ürünler tezgahta kalıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesi Batı Yakasında bulunan pazar yerlerindeki vatandaşlar satılan sebze-meyvelerin fiyatlarından yakındı.

İlçenin Batı Yakasında bulunan Kapalı Pazaryerlerinde her Çarşamba günü tezgah açan pazar esnafları, kış mevsimi ve pandemi ortamında alım gücü ve satışların iyi denilecek düzeyde olduğunu söyledi. Vatandaşların korkuyla alışveriş yapmalarından kaynaklanan sebeplerden dolayı bazı haftalarda ürünlerinin tezgahlarda kaldığına şahit olduklarını söyleyen pazar esnafları, ürünlerini akşam saatlerine güçlükle satabildiklerini ancak bu dönemde içinde bulundukları durumun normal olduğunu da aktardı.

Kapalı pazaryerlerinden alışveriş yapan vatandaşlar ise, "Bütçemize göre alışveriş yapmaya çalışıyoruz ama ihtiyaçlarımız bitmeden paramız bitiyor. Fiyatlar cep yakıyor. Şuan pazarda en uygun ürün patates ve soğan. Fiyatların düşeceğine inanıyoruz" dedi.

Pazarda satışa sunulan bazı sebzelerin fiyatları şu şekilde: "Soğan ve patates 2 TL, pırasa 3 TL, brokoli, karnabahar ve domates 5 TL, salatalık 6 TL." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı