Pazaryerinde sosyal mesafe tedbiri

Vatandaşların sağlıklı bir ortamda alış veriş yapabilmeleri için açık pazar yeri içerisinde ve çevresinde her türlü tedbiri alan Nevşehir Belediyesi, vatandaşları pazar içerisinde maske takarak sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Vatandaşların sağlıklı bir ortamda alış veriş yapabilmeleri için açık pazar yeri içerisinde ve çevresinde her türlü tedbiri alan Nevşehir Belediyesi, vatandaşları pazar içerisinde maske takarak sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, pazar ve pazartesi günleri kurulan açık pazar yeri için her türlü tedbiri alan Nevşehir Belediyesi, pazar içerisinde vatandaşların alışverişi sırasında kalabalığın oluşmaması için denetimlerini sıklaştırdı.

Etrafı polis ekiplerince bariyerlerle çevrilerek giriş ve çıkışları kontrol altına alınan açık pazar yerinde, zabıta görevlilerince vatandaşların maskesiz olarak girişlerine ve alışveriş yapmalarına izin verilmiyor. Pazar girişinde ayrıca zabıta ekiplerince tüm vatandaşların ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor.

Maskesi bulunmayan vatandaşlara belediye ekiplerince maske dağıtımının yapıldığı pazar içerisinde, tezgahlar arasında ve alışveriş sırasında vatandaşlar arasında sosyal mesafenin korunması için oldukça titiz davranan belediye ekipleri, vatandaşlara ve esnaflara kurallara uymaları konusunda sık sık uyarıda bulunuyor.

Bu arada yapılan kontrollerde 20 yaş altı gençlerin ve 65 yaş üstü vatandaşların pazara girişlerine izin verilmiyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA