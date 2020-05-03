Pazaryerinde korona virüs tedbirleri

Nevşehir Belediyesi tarafından, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yeri girişinde ateşleri ölçülen vatandaşlara maske dağıtıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yeri girişinde ateşleri ölçülen vatandaşlara maske dağıtıldı.

Kapalı pazar yerinin korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreyle yeniden kapatılmasının ardından, eski Nevteks arazisi üzerinde kurulan pazar yerinde, önlem ve kontroller sıklaştırıldı.

Etrafı bariyerlerle ile çevrilen pazar alanına giriş ve çıkışlar belirlenen alanlardan güvenlik güçleri ve zabıta kontrollünde yapılırken, 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altındaki vatandaşların girişlerine polis ve zabıta görevlilerince izin verilmedi.

Pazar yeri girişinde vatandaşların ateşlerini ölçen belediye görevlileri, maskesiz gelen vatandaşlara maske dağıttı.

Belediye ekiplerince dezenfekte edilen pazar alanında Zabıta Müdürlüğü ekipleri esnafları ve vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe ve el ile ürün seçilmemesine yönelik yasaklar konusunda sık sık bilgilendirdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA