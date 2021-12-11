Pazaryerinde "Gönüller bir olsun" projesi hayata geçiyor - Haberler
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Pazaryerinde "Gönüller bir olsun" projesi hayata geçiyor

Pazaryerinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Pazaryeri Gençlik Merkezi gönüllüsü gençler, "Gönüller Bir Olsun" projesi ile ilçedeki yaşlıları ziyaret ederek onların misafiri oluyor.

BİLECİK (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Pazaryeri Gençlik Merkezi gönüllüsü gençler, "Gönüller Bir Olsun" projesi ile ilçedeki yaşlıları ziyaret ederek onların misafiri oluyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri Gençlik Merkezi tarafından oluşturulan "Gönüller Bir Olsun" projesi ile gönüllü gençler ilçe ve köylerde yalnız yaşayan ihtiyarları ziyaret ederek onlarla sohbet edip, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor, hayat hikayelerini dinliyorlar.

Gümüşdere köyünde ihtiyarlar ile bir araya gelip sohbet eden gençler, 66 yaşındaki Seher Ceylan'ın evine konuk oldular. Pazaryeri Gençlik Merkezi gönüllü gençleri Seher teyze ile sohbet edip, onun anılarını dinleyip sohbet ederek gönlünü hoş ettiler. - BİLECİK

Pazaryerinde Gönüller bir olsun projesi hayata geçiyor

Pazaryerinde Gönüller bir olsun projesi hayata geçiyor

Pazaryerinde Gönüller bir olsun projesi hayata geçiyor

Pazaryerinde Gönüller bir olsun projesi hayata geçiyor

Pazaryerinde Gönüller bir olsun projesi hayata geçiyor

Pazaryerinde Gönüller bir olsun projesi hayata geçiyor

Pazaryerinde Gönüller bir olsun projesi hayata geçiyor

Pazaryerinde Gönüller bir olsun projesi hayata geçiyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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