PAZARYERİNDE BULUNAN MAZGALLAR TEMİZLENDİ

PAZARYERİNDE BULUNAN MAZGALLAR TEMİZLENDİYağan yağmurlar sonrasında oluşabilecek olan su baskınlarının önüne geçebilmek için önceden tedbirlerini alan Yalova Belediyesi ekipleri, çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

PAZARYERİNDE BULUNAN MAZGALLAR TEMİZLENDİ

Yağan yağmurlar sonrasında oluşabilecek olan su baskınlarının önüne geçebilmek için önceden tedbirlerini alan Yalova Belediyesi ekipleri, çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Yapılan temizlik çalışmalarında mazgallardan çıkan birikmiş çamur ve özellikle katı atıklar ekipler tarafından titizlikle toplandı. Çalışmalarını hızla sürdüren ekipler, yoğun yağışlarda en büyük sorunun yerlere atılan çöpler olduğunu belirterek vatandaşlarımızın ve pazar esnafımızın yerlere çöp atmamaları yönünde daha duyarlı olmaları gerektiğini söylediler.

Kaynak: Habermetre