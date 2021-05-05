Pazaryeri zemin yenileme çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pazaryeri zemin yenileme çalışmaları devam ediyor

Pazaryeri zemin yenileme çalışmaları devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Menteşe Belediyesi, pazaryeri çatısı taşıyıcı kolanların yenilenmesi ve yol çalışmasının ardından zemin yenileme çalışmalarına başladı.

Sokağa çıkma yasağını değerlendiren Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, peynircilerin bulunduğu sokak ile Perşembe pazarı girişi Zabıta Noktasının bulunduğu alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Perşembe pazarı zemin yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, zemine yönelik çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, "Perşembe pazarı iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Uzay çatı iyileştirme çalışması tamamlanan ve 92 taşıyıcı kolonun yenilendiği Perşembe pazarımızda sokağa çıkma yasağını iyi bir şekilde değerlendirerek, zemin yenileme çalışmalarına başladık. Pazaryerimizin sol tarafında kalan, sirkülasyonun yoğun olduğu araç ve yaya trafiğine açık olan yolu tamamen yenilemiştik. Ekiplerimiz bu nokta da pazaryerinin ana arterini oluşturan yolda kaldırım karo kaplama ve yol gövdesi kilit parke kaplama çalışmalarını tamamladı. Pazaryerinin iç kısmının da büyük bir bölümü yenilendi. Ekiplerimiz şuan pazaryerimizin sağ tarafında kalan peynircilerimizin tezgah açtığı alanı ve zabıta noktasının bulunduğu rampayı yeniliyor. Yoğunluğun olduğu alanlarda beton ve kilit parke çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalarımızın tamamlanması ile birlikte bölgemizin üç büyük pazarından birisi olan Perşembe Pazarımız daha çağdaş, güvenli ve modern bir görünüme kavuşmuş olacak." dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel Burak Sergen
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pazaryeri zemin yenileme çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 15:28:50. #1.16#

title